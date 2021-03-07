جامعة القاهرة: قدمنا 40 دراسة سريرية لمكافحة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن عدد الدراسات السريرية المسجلة لمكافحة فيروس كورونا وصل إلى 40 دراسة، وذلك بنسبة 22.5% من إجمالى إنتاج مصر من الدراسات السريرية، لافتا إلى أن من بينها 10 دراسات تم تنفيذها بالفعل.





وأضاف الخشت خلال استعراض تقرير حول إنجازات باحثى جامعة القاهرة وجهود الفريق البحثى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه فى تجارب سريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التى قد تمنع تفشى هذا الوباء وما يستجد من أوبئة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن عدد الأبحاث المنشورة دوليا حتى مارس 2021 وصل إلى 219 بحثا علميا بنسبة 23.5% من إجمالى إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة وعددها 930 بحثا، مشيرا إلى أنه فى مجال تتبع الفيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية، قام علماء جامعة القاهرة بتتبع 222 من الچينومات غير المتكررة وهو العدد الأكبر والأكثر تنوعا على مستوى المؤسسات البحثية المصرية حيث أجرت كافة المؤسسات نحو 165 من الجينومات.

وأوضح الخشت أن خطة جامعة القاهرة فى مواجهة الجائحة تركزت على أهمية المتابعة مع النظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتى وليس مجرد التصدى قصير المدى للأزمة، لافتا إلى أن جامعة القاهرة اليوم بكل كلياتها المعنية "الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والمعلومات" أكثر جاهزية للتعامل مع أى زيادة تطرأ فى عدد الحالات.

وأعلن أن الجامعة انتهت من المرحلة الأولى من معمل الأمان الحيوى بكليّة الصيدلة إذ تم تأسيس معمل كامل فى كليّة الصيدلة، وتمت أعمال الإنشاءات وتأسيس المعمل بأحدث المواد المقاومة للعدوى والحريق، مشيرا إلى أن المعمل أصبح حاليا مجهز لإمكانية إجراء البحوث الخاصة بالزراعة البكتيرية والفيروسية الآمنة بوحدة أمان حيوى من أحدث طراز.