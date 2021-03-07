الأنبا بولا يرسم كاهنين للخدمة فى طنطا 

جدة - نرمين السيد - ويقوم الأنبا بولا بترقية القس يؤانس سليمان كاهن كنيسة ماربولس بطنطا، إلى رتبة القمصية، كما يقوم برسامة اثنين من الكهنة للخدمة فى كنيسة الكارز العظيم ماربولس بطنطا، وهما القس إيليا، والقس كيرلس.

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