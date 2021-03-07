الأخطبوط.. مبادرة وزارة الشباب لنشر الوعى البيئى فى علوم البحار

جدة - نرمين السيد - تُنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب "الإدارة العامة لمشروعات الشباب" دورة تدريبية مجانية بعنوان"الفرق بين الأسماك الطازجة والفاسدة" من خلال مبادرة "الأخطبوط"، وذلك يوم الأحد الموافق 21 مارس الجارى عبر ZOOM.





يأتى ذلك ضمن آلية العمل لنشر الوعى البيئى وتحقيق التنمية المجتمعية فى مجال علوم البحار والأحياء المائية والثروات السمكية. يتعرف المتدربون خلال الدورة التى يحاضر فيها أحمد عصام بندارى "أخصائى الاستزراع المائى وعلوم الثروة السمكية والمصايد" على كيفية التفريق الظاهرى بين الأسماك الطازجة والفاسدة، ومعرفة إذا كانت الأسماك فاسدة من الداخل ويجب استبعاد تناولها، بالإضافة الى التعرف على الطرق الصحيحة للطهى.

وناشدت وزارة الشباب والرياضة الراغبين فى التسجيل من خلال الرابط التالى: http://bit.ly/30dVBiG

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