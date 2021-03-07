البابا تواضروس يلقى كلمة قبل بدء طقس رسامة أساقفة جدد

وتابع البابا تواضروس: "نبدأ طقس السيامة وتكون سيامة الأب الأسقف بعد قراءة الإبركسيس وهو سفر أعمال الرسل ويعتبر الآباء الأساقفة هم خلفاء الرسل فى أحمالهم ومسؤولياتهم، يرسم الكاهن بعد صلاة الصلح لأنه المصلى والذى ينادى: "تصالحوا مع الله" كقول بولس الرسول، ومن المناسب أن يقرأ الأسقف سفر أعمال الرسل قبل أن يمارس مسؤوليته، السفر الذى يحكى جهاد الآباء الرسل وأعمالهم فى الكرازة والرعاية والخدمة ويرسل له الله من خلال هذا السفر رسائل ليبدأ خدمته بداية صحيحة.
وقال: "سنبدأ الطقس: يجلس الآباء السبعة أمام المذبح، ونبدأ الصلوات ويشترك فيها كل الآباء المطارنة والأساقفة الموجودين، ثم يضع بعض المطارنة والأساقفة أيديهم على كتف الآباء السبعة، ثم تبدأ سيامة كل أب بمسؤولياته باسمه الجديد ويلبس لبس الكهنوت الجديد، ثم صلوات الشكر ويشترك فيها كل الآباء الموجودين، وتابعوا الطقس لأنه طقس جميل ولا يكرر وكل خطوة فيه لها معانى وكل صلاة لها معنى كبيرة فى عملية السيامة".
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