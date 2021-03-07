النائب هشام حسين يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة إلقاء القمامة فى الترع 

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن إعداده تعديل تشريعى جديد، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية والترع، سيتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب، التى من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.





وقال حسين، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، إن السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعى، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجارى المائية، لاسيما الواقعة الأخيرة التى أثارت الرأى العام، وهى إلقاء كميات كبيرة من القمامة فى ترعة العزيزية بالجيزة، والتى تم تطويرها مؤخرا، ضمن المشروع القومى لتبطين الترع.

وأضاف: "لا يجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات فى الترع والمجارى المائية، فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجارى المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الرى وترشيد استخدام المياه".

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرى الجديد المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضى، والتى تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التى من شأنها الإخلال بالمظهر الحضارى أو إعاقة أو تلوث أو ردم أى مجرى مائى مثل مجرى النهر أو كافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول.

كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة 250 ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأى فعل من شأنه تشويه المظهر الحضارى أو تلويث المجارى المائية والترع.

وأشار النائب هشام حسين، إلى أن عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الرى، لم يجد نصوص تحظر إلقاء القمامة فى الترع والمجارى المائية، أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة فى قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.

وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجارى المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجارى بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائى، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذى يعد بدوره حفاظا على الأمن القومى للبلاد.

وأوضح حسين، أن التراخى فى مواجهة تلك الظاهرة، يؤدى إلى تشويه المظهر الحضارى وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة فى المشروع القومى لتبطين الترع والمجارى المائية.