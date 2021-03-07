جهاز القاهرة الجديدة: حملات إزالة التعديات للقضاء على المظاهر العشوائية

وتهدف الحملات إلى القضاء على المظاهر العشوائية وتوفير البيئة المناسبة لسكان المدينة، مشيراً إلى أنه كلف مسؤولى الجهاز بمتابعة تنفيذ الحملات بأنحاء المدينة كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للتعامل مع المخالفين.
وفى سياق متصل، تابع المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد، بمتابعة حملة لإزالة الإشغالات ومنع استغلال أراضى الدولة بدون وجه حق بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة.
وأوضحت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم شن حملة لإزالة أسقف مخالفة بالقطع أرقام " 15 - 181 - 184" مربع 7 بامتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث.
وقاد المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حملة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والسيارات المتجولة بالشوارع بدون ترخيص وتسبب زحاما ومشهدا غير حضارى بالتجمع الخامس.
وصرحت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بأن إدارة التنمية بالتجمع الأول قامت بشن حملة على الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية بالتجمع الأول بالتعاون مع الجهات المختصة.
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