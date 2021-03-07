القوى العاملة: تعيين 45 شابا والتفتيش على 234 منشأة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تمكنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، تعيين 45 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 97 من راغبى العمل.





وأشار وزارة القوى العاملة فى بيان لها، إلى أن المديرية استخرجت 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية شكوى منها، وتم إحالة 3 منها للمحكمة العمالية، بالإضافة إلى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزارة إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 75 ألف جنيه لـ 28 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريرها عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى، إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 234 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعمل ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 47 منشأة، وإعادة التفتيش على 51، أسفر عن تحرير 18 محضرا، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 12 قياسات ميدانية.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى، تم بدء 3 دورات تدريبية لـ 35 متدرباً على مهنة كهرباء التوصيلات، ومهنة لحام الكهرباء، ومهنة نجارة الأرابيسك.

كما تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 13 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 8 متدربين على مهنة السباكة الصحية، ودورة أخرى لـ 10 متدربين على مهنة كهربائى التوصيلات، بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" فى إطار مبادرة وزارة القوى العاملة مهنتك "مستقبلك".

وفى مجال التفتيش على المنشآت، للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.