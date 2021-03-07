صور: «حوار لا صدام».. وزير الأوقاف يعلن شعار مؤتمر حوار الأديان والثقافات

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وأوضح جمعة، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدولة المصرية نجحت فى تنظيم بطولات عديدة، وأن هذا هو المؤتمر الثقافى الدينى الوحيد الذى سيعقد مباشرة، بينما كل المؤتمرات الأخرى عُقدت "أون لاين".
وأشار وزير الأوقاف إلى تخصيص بعض الجلسات عن طريق الـ"أون لاين"، لتسهيل المشاركة من الخارج، لأن موضوع المؤتمر يهم العالم كله.
وأعلن مختار جمعة، أن مؤتمر حوار الأديان والثقافات هذا العام سيحمل شعار "حوار لا صدام"، مؤكدا أن الحوار ليس مجرد كلام، بل هو علم وفن ويحتاج إلى خبرات خاصة.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذى سيعقد فى الفترة من (13 – 14) مارس 2021م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "حوار الأديان والثقافات"
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