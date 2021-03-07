بمناسبة يومها العالمى.. صندوق تحيا مصر يبذل جهودا كبيرة لرعاية المرأة

جدة - نرمين السيد - وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق أولى المرأة المصرية اهتماما بالغا فى مختلف المبادرات والأنشطة التى ينفذها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدورها القوى والمؤثر فى المجتمع بمختلف المجالات، وحفاظا على كيان الأسرة.



وأضاف أن الصندوق حرص على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن، مشيرا إلى أن الصندوق ينفذ برنامج مستورة لتمكين المرأة المعيلة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى ووزارة التضامن الاجتماعى، إذ يتم إتاحة التمويل كقروض دوارة لضمان استدامة البرنامج، ويشمل كل الأنشطة المدرة للدخل المؤهلة للتمويل فى مختلف الأنشطة ومنها "التجارية، الخدمية، المنزلية، الإنتاجية، والزراعية".



ونجح الصندوق فى توفير نحو 19.868 مشروع متناهى الصغر بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330 مليون 850 ألف جنيه حتى الآن، إذ يوفّر برنامج "مستورة" تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة كل أمرأه قادرة على العمل، على امتلاك مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.



وتستفيد من البرنامج كل أمرأه حاصلة على معاش ضمانى، ومعاش تكافل وكرامة، أو مستحقات صرف النفقة من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وكذلك المرأة التى تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة ولم تنطبق عليها الشروط، وأيضا المرأة القادرة على العمل وليس لها دخل.

كما شارك الصندوق فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين" لفك كرب الغارمات وسداد مديونياتهن، من خلال 42 مليون جنيه تم رصدها دعما للمبادرة وحفاظا على كيان الأسرة، فضلا عن المشاركة فى اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات.

وفى ذات السياق أوضح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أنه يتم تنفيذ مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، وكذلك رفع هذا العبء عن كاهل أمهاتهن، لاسيما أن العديد من قضايا الغارمات تكون نتيجة استدانة الأم لتجهيز ابنتها.

وأشار إلى أن الصندوق يسعى دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لتجهيز أكبر عدد من الفتيات لإدخال روح البهجة عليهن وإسعاد أسرهن، ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلّف الصندوق بتجهيز 2.000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة.



وأوضح عبد الفتاح أن كل مستفيدة من مبادرة "دكان الفرحة" تحصل على "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهى، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل، قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه".

وأشار تامر عبد الفتاح إلى أن الصندوق يشارك فى تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" فى إطار تكليف رئيس الجمهورية، وذلك لانتشار ظاهرة الطلاق فى مصر.

ويتكامل المشروع مع مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعدادا للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج.