فيديو.. الداخلية تكرم عددا من أسر شهداء ومصابى الشرطة

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم الأحد بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم تلك النماذج، إذ حضر الاحتفال عددا من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.
وخلال الاحتفال سلم وزير الداخلية عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على منحها لهم تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، مؤكدا أن الجهود الأمنية التى تبذلها كل أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والاستقرار، محل تقدير من الدولة وموضع إشادة على كل المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.
وأكد وزير الداخلية حرص رجال الشرطة المصابين وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مشيرا إلى أن إصاباتهم تمثل وساما إضافيا فى تاريخ عملهم الوظيفى وما قدموه من تضحيات فى سبيل استقرار أمن البلاد، يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعا.
وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الوزارة المعنية فى تقديم كل أوجه الرعاية، ما يُعد حافزا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، ويزيدهم إيمانا وإخلاصا فى عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كل الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
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