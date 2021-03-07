القوى العاملة تتابع التفتيش على 64.515 منشأة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة القوى العاملة، التفتيش على 64 ألفا و515 مصنعاً وشركة خلال الشهور 11 الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وجاءت متابعة الوزارة لحظيًا من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، للإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 64 ألفا و 515 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وجاءت محافظة قنا فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 8145 منشأة، والمنيا 6290، وسوهاج 4991، والقليوبية 3882، ودمياط 3673 ، والشرقية 3640، والبحيرة 3589، والغربية 2965 والقاهرة 2220، وكفر الشيخ 2043 ، والجيزة 1918، والأقصر1906، والدقهلية 1896، وأسيوط 1895، والإسماعيلية 1868، وبورسعيد 1854، ومرسى مطروح 1849 والمنوفية 1705، وبنى سويف 1458.

وجاءت فى الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1318، ثم جنوب سيناء 1284، والوادى الجديد 1120، والبحر الأحمر 899، وأسوان 807، والفيوم 711، والسويس 589 منشأة.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكدت الوزارة، ضرورة التعامل مع أية مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة.

وتابعت الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.