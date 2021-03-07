التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، لمناقشة بعض الملفات المشتركة فيما بين الوزارتين .
وقال سعفان: إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بأهمية التواصل بشكل دوري بين الوزارات ، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها.
في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بشؤون العمل والعمال فى مختلف القطاعات ، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 .
واقترح الوزير تشكيل فريق عمل من الوزارتين ، لدراسة وبحث الامور المشتركة فيما بينها ، والبت في أى ملف يهم العمل من كافة الجوانب ، ووضع الرؤى المستقبلية الجديدة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورضا العربي مسئول مالى بمكتب الوزير .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال العام يبحثان بعض الملفات المشتركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.