القوى العاملة: توفير 50 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 50 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة "تيك أواي" المسئولة عن توصيل الطلبات الخارجية لمطاعم البيك الشهيرة بالمملكة بجدة براتب 10 ريال علي كل طلب، وبدل وقود 80 ريال أسبوعيا، وتسلم المستحقات من راتب ووقود كل 15 يوما من الشهر.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض مع شركة "تيك أواي" و توفير 50 فرصة عمل بشرط أن يكون العامل له إقامة، واستمارة سيارة ، ورخصة سير ورقم لوحة السيارة .