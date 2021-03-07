وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال العام يبحثان بعض الملفات المشتركة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة بعض الملفات المشتركة فيما بين الوزارتين.

وقال سعفان: إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بأهمية التواصل بشكل دوري بين الوزارات، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها.

وفي مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة، بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له، مؤكدا ضرورة الاهتمام بشؤون العمل والعمال فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030.

واقترح الوزير تشكيل فريق عمل من الوزارتين، لدراسة وبحث الأمور المشتركة فيما بينها، والبت في أى ملف يهم العمل من كافة الجوانب، ووضع الرؤى المستقبلية الجديدة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورضا العربي مسئول مالى بمكتب الوزير.