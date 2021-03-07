3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الخاصة برقم المحمول المسجل لدى مشغل خدمات الانترنت الثابت لضمان وصول الرسائل الخاصة بمتابعة الاستهلاك بشكل مستمر. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات واطلاعهم على كافة تفاصيل الخدمات المقدمة لهم.
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