القوى العاملة: تخصيص يوم بالعين الإماراتية لإتمام المعاملات القنصلية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحسب تقرير من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أنه تيسيرًا على المواطنين المصريين بمدينة العين وضواحيها استقبل النادى المصرى وفداً قنصلى من السفارة المصرية بأبوظبى لإتمام المعاملات القنصلية، التى تتمثل فى التصديق على الأوراق الرسمية وإصدار وتجديد جوازات السفر وإصدار التوكيلات بكافة أنواعها، وتسليم الجوازات الجديد، ومشاركة الملحق العمالى والمكتب الثقافى فى إنهاء معاملات مكتب التمثيل العمالى اعتماد لعقود العمل بمدينة العين للتسهيل والتيسير على أبناء الجالية.
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