أخبار مصرية

فيديو وصور.. وزير الأوقاف: تحصنوا باللغات الأجنبية من أجل حوار ناجح

0 نشر
أحمد حماد أحمد حمدى 2021-03-07 12:49 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر حوار الأديان والثقافات، جاء استجابة لدعوة الرئيس السيسى، عندما دعا لحوار عالمى ليس عاديا ولا تقليديا يؤسس لثقافة الحوار.

وأوضح جمعة، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدولة المصرية نجحت فى تنظيم بطولات عديدة، وأن هذا هو المؤتمر الثقافى الدينى الوحيد الذى سيعقد مباشرة.

وزير الأوقاف

وقال وزير الأوقاف، إن الحوار البناء أحد أهم عوامل بناء ثقافة المجتمع، وأن أفضل طرق التدريس هى الطرق الحوارية، مشيرا إلى أننا فى حاجة اهتمام بالغ باللغات المختلفة حتى ننجح عالميا فى تعزيز أسس الحوار وذلك فى جميع المؤسسات.

وطالب بإتقان اللغات الأجنبية والتحصن بها، حتى نستطيع التحاور مع الآخر.

وأعلن مختار جمعة أن مؤتمر حوار الأديان والثقافات هذا العام سيحمل شعار"حوار لا صدام".

ويعقد المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذى سيعقد فى الفترة من (13 – 14) مارس 2021م  تحت رعاية الرئيس  عبد الفتاح السيسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور.. وزير الأوقاف: تحصنوا باللغات الأجنبية من أجل حوار ناجح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا