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وأوضح جمعة، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدولة المصرية نجحت فى تنظيم بطولات عديدة، وأن هذا هو المؤتمر الثقافى الدينى الوحيد الذى سيعقد مباشرة.
وقال وزير الأوقاف، إن الحوار البناء أحد أهم عوامل بناء ثقافة المجتمع، وأن أفضل طرق التدريس هى الطرق الحوارية، مشيرا إلى أننا فى حاجة اهتمام بالغ باللغات المختلفة حتى ننجح عالميا فى تعزيز أسس الحوار وذلك فى جميع المؤسسات.
وطالب بإتقان اللغات الأجنبية والتحصن بها، حتى نستطيع التحاور مع الآخر.
وأعلن مختار جمعة أن مؤتمر حوار الأديان والثقافات هذا العام سيحمل شعار"حوار لا صدام".
ويعقد المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذى سيعقد فى الفترة من (13 – 14) مارس 2021م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور.. وزير الأوقاف: تحصنوا باللغات الأجنبية من أجل حوار ناجح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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