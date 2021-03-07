اعتبارا من الغد.. افتتاح مقار جديدة للأحوال المدنية وتمديد ساعات العمل

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فضلا عن تطوير بعض الخدمات بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية اعتباراً من غدًا الاثنين.





وأوضحت مصلحة الأحوال المدنية فى بيانها اليوم الأحد أن تمديد العمل ببعض السجلات كمرحلة رابعة حتى الساعة التاسعة مساءً على النحو التالى: سجل مدنى مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة. سجل مدنى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة. سجل مدنى كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية. مركز نموذجى دسوق بمحافظة كفر الشيخ. مركز إصدار الدقهلية بمحافظة الدقهلية. وتم مد العمل بقسم الترجمة بديوان عام القطاع حتى الساعة 9 مساءً لإصدار مصدرات القطاع "الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق، قيد فردى"، وإضافة خدمة ترجمة مصدر القيد العائلى ولغتين "هولندية ، تشيكية" ليصبح إجمالى عدد لغات المصدرات المميكنة المترجمة ثلاثة عشر لغة "إنجليزى، فرنسى، أسبانى، إيطالى، ألمانى، صينى، يابانى، برتغالى، روسى، أوكرانى، تركى، هولندية، تشيكية". كما تم تفعيل خدمة المصدرات المميكنة المترجمة بالمواقع التالية: مول مكسيم بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. مول سيتى سنتر المعادى بمحافظة القاهرة. مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. مول العرب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. مقر إدارة شرطة الأحوال المدنية بمدينة بورسعيد. وافتتاح مركز معلومات محافظة مرسى مطروح لإدخال واقعات "الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق" لأهالى المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومى فصلاً عن مركز معلومات الإسكندرية والذى كان يتولى تلك الأعمال توفيراً للوقت والجهد. وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

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