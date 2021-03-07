جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إن التفسيرات الخاطئة للدين، والتى تنشرها جماعات الشر والإرهاب، تجعل المجتمع متوحشًا، مؤكدًا أن الأوقاف تعمل على محاربة تلك الأفكار.





جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذى سيعقد فى الفترة من "13 – 14" مارس 2021م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان: "حوار الأديان والثقافات". وأكد محمد مختار جمعة، أن الحوار واحترام خصوصية الآخر دينيا وثقافيا، هو لب المؤتمر لهذا العام، موضحا خلال كلمته، أن الدين هو سبيل استقرار المجتمعات، لا هدمها، وسبيل السعادة لا الشقاء. وأوضح الوزير أن الأوقاف تبحث إنشاء مركز دولى للحوار الثقافى، يكون مقره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بهدف تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات، ونشر التعايش السلمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: نبحث إنشاء مركز دولى للحوار الثقافى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.