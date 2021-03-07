وزير الأوقاف: البشرية بلا دين أو ضمير تصبح غابة متوحشة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم الأحد، فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، الذى سيعقد فى الفترة من "13 – 14" مارس 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان: "حوار الأديان والثقافات".

وأوضح أن الحوار الحقيقى يعنى اقتسام المكاسب والخسائر بين الطرفين، مؤكدًا أن الدول التى تتفاوض من منطق القوة غير التى تتفاوض من منطق الضعف، مشيرًا إلى أن القوى لا يستطيع أحد أن يأكل حقه.

وأكد الوزير أن المؤتمر يناقش حوار الأديان والثقافات، دون غيره، لأن قضية الدين الحقيقى هى صمام أمان المجتمعات.

وأشار إلى أن البشرية بلا دين ولا ضمير تصبح غابة متوحشة، مؤكدًا أن الدين هو الذى يبنى الضمير الحقيقى.