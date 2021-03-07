وزير الأوقاف: الكاتب هانى لبيب يشارك ببحث قيّم ومحترم فى مؤتمر حوار الأديان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، يشارك ببحث قيّم ومحترم فى مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، الذى سيعقد فى الفترة من 13إلى 14 مارس الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده الوزير فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"، ويحمل شعار "حوار لا صدام". وأوضح الوزير خلال كلمته، أن المؤتمر سيشهد مشاركة قساوسة من مصر وخارجها، إضافة إلى عدد من وزارء أوقاف الدول العربية. وأكد الوزير أن المؤتمر الذى جاء استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى لنشر أسس التعايش السلمى بين جميع الأطياف، موضحا أن الحوار هو سبيل نهوض المجتمعات.

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