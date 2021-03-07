طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اختبار الفيزياء والتاريخ إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - حضر 586 ألف و837 طالب بالصف الثانى الثانوى، من إجمالى 589 ألف و104 طالب على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، لأداء اختبار مادتى "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 11 مارس.





وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألف و581 طالب وطالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 ألف و256 طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وتمكن 373 ألف و984 طالب وطالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالى طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 ألف و187 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالى الشعبة الأدبية.

كما أدى 27 ألف و16 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالى 27938 طالب وطالبة بنسبة حضور 96.7%.

جدير بالذكر أن غدًا الإثنين، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى "التاريخ" و"الكيمياء" على فترتين.