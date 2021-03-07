القوى العاملة: توفير 50 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 50 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة "تيك أواى" المسؤولة عن توصيل الطلبات الخارجية لمطاعم البيك الشهيرة بالمملكة بجدة براتب 10 ريال على كل طلب، وبدل وقود 80 ريال أسبوعيا، وتسلم المستحقات من راتب ووقود كل 15 يوما من الشهر.





تلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بجدة فى إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى. وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبد الحليم محمود لبيب مع شركة "تيك أواى"، وتوفير 50 فرصة عمل، بشرط أن يكون العامل له إقامة، واستمارة سيارة، ورخصة سير ورقم لوحة السيارة.

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