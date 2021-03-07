احمد شوبير: جماهير الأهلي سبب تراجع أداء بعض اللاعبين

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن أسباب خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، التي أقيمت ليلة الأمس، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، مؤكدا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، يتحمل جزء من المسؤولية، كما أن الجمهور أخطأ في بعض التصرفات مع لاعبي الفريق، الذين يتحملون أيضا جزءا آخر، متسائلا عن سر تكرار الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تهاجم اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن «موسيماني» مدرب جيد، لكن معظم تدريباته تتركز على الجزئيات الفنية فقط، مشددا على أن هذا الأمر أثّر على الفريق، ويجب عمل «تقسيمات» في وسط الملعب، وعمل ما يشبه المباريات فيما بين اللاعبين من أجل التعود على المواقف التي يتعرضون لها خلال اللقاء.

وانتقد «شوبير» جمهور الأهلي الذين يقومون بمهاجمة لاعبي الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، مؤكدا أنهم يتحملون مسؤولية تراجع مستوى مروان محسن الذي حتى عندما يسجل يتم التهكم عليه، مشيرا إلى أن جمهور السوشيال ميديا يكرر الخطأ نفسه مع والتر بواليا الذي فقد الثقة في نفسه.

وشدد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لو عاد عماد متعب من الاعتزال واللعب من جديد، سيتعرض للهجوم ذاته عبر وسائل التواصل، محذرا من الاستمرار في هذا النهج الذي يدمر اللاعبين.

وشن أحمد شوبير، هجوما عنيفا على اللاعبين، مؤكدا أنهم مسؤولين عن التعادل المخيب للآمال، مؤكدا أن «موسيماني» بريء من كمية الفرص الضائعة بشكل غير طبيعي.

وأبدى «شوبير» اندهاشه من تصرف لاعبي الأهلي بالمطالبة للجوء لتقنية الفيديو، خلال مباراة الأمس عندما احتسب الحكم المغربي رضوان جيد، ركلة جزاء غير صحيحة، وعلّق بقوله: «هما مش قايلين لكم في المحاضرة أن مفيش تقنية الفيديو».

وفي السياق نفسه، تحدث أحمد شوبير عن الإصابات المتكررة في صفوف الأهلي، بشد في العضلة الخلفية، وأخرها محمود وحيد الذي غادر ملعب مباراة الأمس في أول 10 دقائق بسبب شد عضلي.

وطالب نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بضرورة البحث والكشف عن أسباب الإصابات العضلية المتكررة، في فريق الأهلي؛ إذ يغيب عن صفوف الفريق كل من وليد سليمان وعلي معلول وأخيرا محمود وحيد، بسبب شد في العضلة الخلفية.