وزير الأوقاف: إنشاء مركز دولي للحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم إنشاء مركز دولي للحوار بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة.

وأضاف في المؤتمر الذي عقد صباح الأحد، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يناقش 31 بحثا من كبار الوزراء والمفتين من جميع أنحاء العالم، عبر عدة محاور هي " مفهوم الحوار وغاياته، وعوامل نجاح الحوار، الحوار يحتاج إلى قوة، إنصاف الآخر".

وأوضح وزير الأوقاف، أن هدف المؤتمر هو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.

وأكد جمعة، أن مصر رائد في ثقافة الحوار، لذلك أرادنا تجاوز من المحلية للعالمية، ونشر ثقافة الحوار حول العالم، موضحا أن المحاور الكوني يحتاج إلى تمكن ممارسة أكثر من لغة حتي يستطيع التحدث مع الآخر بلغته.