الأرصاد: طقس الاثنين دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، و حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





ويسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة السواحل الشمالية وشمال و وسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية : جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 24 13 الإسكندرية 23 13 وادى النطرون 22 11 طنطا 23 12 شبين الكوم 24 13 دمنهور 23 11 بلطيم 22 12 مطروح 21 10 السلوم 23 11 سيوة 25 10 بورسعيد 22 14 دمياط 22 13 الزقازيق 24 13 المنصورة 24 12 الإسماعيلية 24 12 السويس 24 12 العريش 22 12 رفح 21 12 رأس سدر 24 11 نخل 22 06 نويبع 27 17 طابا 25 15 كاترين 21 06 الطور 24 11 شرم الشيخ 27 16 الغردقة 28 17 مرسى علم 28 15 الفيوم 24 11 بنى سويف 25 11 المنيا 27 11 أسيوط 27 11 سوهاج 29 12 قنا 29 12 الأقصر 31 12 أسوان 32 13 ادفو 32 14 أبوسمبل 33 15 الوادى الجديد 30 12 شلاتين 29 15 أبو رماد 29 15 حلايب 28 16

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