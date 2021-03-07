الجيزة: غلق مطلع الدائرى غدا للقادمين من أحمد عرابى باتجاه المريوطية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة إنه سيتم غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادمين من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية، وذلك فى إطار القيام بأعمال رفع كفاءة الطبقة الاسفلتية والصيانة القائمة بالطريق الدائرى.





وأوضت الجيزة فى بيان اليوم الأحد، أن الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائرى سيكون ابتداء من صباح الإثنين 8 مارس 2021 حتى صباح الثلاثاء 9 مارس 2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.

وأشارت محافظة الجيزة فى بيانها إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة جهزت التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين وهى على النحو التالى:

القادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى والمؤدى إلى مناطق المريوطية يسلك الاتجاهات الاتية:-

- الصعود أعلى الطريق الدائرى القادم من أحمد عرابى اتجاه محور روض الفرج والطريق الزراعى، واستكمال السير حتى محور روض الفرج.

- الصعود أعلى محور روض الفرج فى الاتجاه المؤدى الى مناطق طريق القاهرة – الإسكندرية ثم النزول مرة أخرى اتجاه منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.