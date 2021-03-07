المشاركة إلكترونية.. إطلاق مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق استمارة المشاركة الإلكترونية بشأن "مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان" المقرر إقامته خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل، وذلك فى إطار مشروع "وحدة وادى النيل.. رؤى مستقبلية" فى نسخته الثالثة وتحت شعار "من أجل جنوب السودان"





ويعد المؤتمر أحد إسهامات الدولة المصرية فى التفعيل الواقعى لشعار "إسكات البنادق" الذى تتبناه أجندة إفريقيا 2063، وأيضا لآليات تنفيذ "الإطار القارى الخاص بالشباب والسلم والأمن الإفريقى" الذى أطلقتة مفوضية الاتحاد الإفريقى مؤخرا والذى يحث على تشجيع ودعم مشاركة الشباب فى قضايا السلام والأمن على مستوى المنطقة بل وفى جميع أنحاء القارة مسترشدا بالمادة 17 من ميثاق الشباب الإفريقى، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250 للعام 2015".

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة فى بيان اليوم الأحد أن تنفيذ المؤتمر يأتى تفعيلاً لمخرجات الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى مع عدد من المسئوليين إلى جمهورية جنوب السودان الشقيقة، مشيرا إلى نهج القيادة السياسية والدولة المصرية تجاه توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة فى شتى المجالات.

وأضاف البيان أن العلاقات المصرية مع وادى النيل الشقيقة تحظى باهتمام بالغ، وقد انعكس ذلك الاهتمام بدعم إطلاق أول مؤتمر شبابى قومى جامع لشباب جنوب السودان بمختلف خلفياتهم وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية على وجه العموم بقضايا الشباب الإفريقى.

يذكر أن مشروع "وحدة وادى النيل.. رؤى مستقبلية" تم إطلاقه فى 2016 من خلال مكتب الشباب الإفريقى وإدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، وتناولت الفاعلية الأولى "المؤتمر الأول لطلاب مصر وجنوب السودان" ثم أعقبه "الملتقى الأول لشباب مصر والسودان" فى 2018.

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