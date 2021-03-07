البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكى يُنجِح الله طريقه

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عيد الميلاد بيوم، وافتتحها مع افتتاح مسجد الفتاح العليم.





جاء ذلك فى بداية عظته فى قداس أحد الرفاع الذى بدأت صلواته، بالكاتدرائية ذاتها صباح اليوم، والذى شهد سيامة سبعة أساقفة جدد.

وأضاف قداسة البابا: إن حرص الرئيس على أن يبدأ العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة ببناء المؤسسات الروحية له مدلول هام وإيجابى، ونحن نصلى لأجل الرئيس لكى ما ينجح الله طريقه.

وفى بداية عظة القداس الذى تولى قداسة البابا خدمته فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قدم قداسته التعزية فى مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار والبهنسا الذى رقد فى الرب بشيخوخة صالحة أول أمس.

وقال قداسة البابا: "قبل أن أقول لهم كلمة، أحب أن اذكر بالخير أخينا الحبيب المتنيح نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار الذى تنيح منذ يومين، هذا الأسقف الذى عمل وأجتهد وخدم فى مصر وخارج مصر وفى سنواته الأخيرة حمل صليبًا ثقيلًا من المرض وكمل الله أيامه وأنتقل إليه، نذكره بكل خير ونطلب صلواته وتشفعاته من أجلنا ومن أجل الكنيسة كلها ونصلى من أجل أن يعزى الله هذه الإيبارشية ويعزى الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكل شعب هذه الإيبارشية المحبة للمسيح".