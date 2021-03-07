منسق مجلس الأمن الدولي: ترامب أخطأ بانسحابه من الاتفاق النووي وبايدن قرر...

قال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، وهو منسق لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الإيراني، إن الإدارة الأمريكية الجديدة قررت العودة إلى الاتفاق النووي.
وقالت الرئاسة الإيرانية إن منسق مجلس الأمن الدولي، الذي وصل إلى طهران، اليوم الأحد، والتقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وصف انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي بالخطأ تاريخي.
ونقلت الرئاسة عن كوفيني تأكيد على أهمية الاتفاق النووي، للحفاظ على السلام العالمي.
وأكد أن إيرلندا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامين، والتي تضطلع بمهمة التنسيق في تطبيق الاتفاق النووي والقرار الدولي 2231، ستبذل جهدها للحفاظ على الاتفاق النووي والإسهام في تحسين الظروف واستئناف الحوار بين كافة أطراف الاتفاق.
وقال كوفيني إن الظروف الجديدة في واشنطن تشكل فرصة سانحة للتفاوض والحوار، مؤكدا ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بتطبيق الاتفاق النووي.
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