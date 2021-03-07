السفير المصري في كمبالا يلتقي برئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأوغندي

استقبل السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، اللواء "جيمس موجيرا" رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش الأوغندي، حيث تطرق الاجتماع إلي المشروعات المصرية المنفذة في أوغندا في مجالات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والصحة، وسبل تذليل العقبات التي تعترضها.
من جانبه، أثنى المسئول الأوغندي على كفاءة الشركات المصرية العاملة في أوغندا ومساهمتها في دفع الاقتصاد الأوغندي، بإضفاء ميزة تنافسية لعدد من المنتجات المحلية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، متطلعاً إلى توسيع الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات التي تقع في نطاق الاهتمام الأوغندي وفقاً لتوجيهات الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.
كما تطرق اللقاء أيضاً إلى الزيارة التي من المقرر أن يجريها اللواء موجيرا إلى مصر خلال شهر مارس الجاري، والتي يعتزم خلالها مقابلة عدد من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال المصريين، لمناقشة تطورات الموقف الحالي للمشروعات المصرية فضلاً عن تبادل الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية.
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