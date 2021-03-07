شكرى يبحث مع المبعوث الأممي التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، بمقر وزارة الخارجية. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول التباحث حول تطورات الأزمة الليبية وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها.

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