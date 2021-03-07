سامح شكري يبحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا تطورات الأزمة الليبية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‫ليبيا يان كوبيتش، للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر"، صوراً تجمع وزير الخارجية سامح شكرى خلال استقباله المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيتش.

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