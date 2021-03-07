السفارة الفلسطينية بالقاهرة تعطل العمل بها غداً.. لهذا السبب

تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، بخالص آيات الإجلال والإكبار للمرأة العربية والفلسطينية لدورهن المتميز في صناعة المجتمعات، وتنشئة الأجيال وبناء الدول ورقي الأمم بكافة أماكن تواجدهن، لاسيما ونضال المرأة الفلسطينية المستمر وتكبد المعاناة بكافة أشكالها وعلى كافة الصعد التي يحدثها الإحتلال الإسرائيلي لعرقلة نجاحات المواطن الفلسطيني وتعكير صفو حياته اليومية للحد من مسيرة نهضة شعبنا الفلسطيني .

وأعلنت سفارة دولة فلسطين بمصر، أن غدا الاثنين الموافق 8 مارس ، سيكون عطلة رسمية بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأخيرة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

وأوضحت السفارة، أنها ستستأنف العمل بالسفارة والمندوبية بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ٩ مارس ، وفقًا لبرنامج الطوارىء المعمول به نظرًا لظروف جائحة كورونا من يوم الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.