يمكنك الآن إليكترونياً الاستعلام عن فاتورة الكهرباء – المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - يهتم المواطنون مع بداية إنطلاق كل شهر، بالبحث عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مختلف مناطق مصر، والتي قد أتاحت الشركة القابضة للكهرباء في مصر إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة إلكترونيًا من خلال إتباع عدة طريق، نوضحها لكم في السطور القادمة من خلال موقعكم مصر فايف، والذي يهتم دائمًا بتذويدكم بكل ماهو جديد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء – برقم العداد 2021

الآن يمكنكم الإطلاع عن الطريقة الأمثل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم العداد الخاص بالمستخدم، وفقًا لما قد أعلنته الشركة القابضة للكهرباء في مصر، من خلال قراءة السطور التالية.

حيث أنه قد قامت الشركة القابضة للكهرباء بتفعيل موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في كافة أنحاء مصر، كما حددت عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الخاصة بالكهرباء بكافة شركات التوزيع بصورة إلكترونية، من خلال إتباع الخطوات الآتية.

على المستخدم الدخول أولاً على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، حيث يمكن الدخول مباشرة على رابط موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط “هنا“.

ثم الضغط على خيار الخدمات الظاهرة أعلى الصفحة ، ثم الضغط على خيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

كما سيتطلب الاستعلام عن الفاتورة، اختيار الشركة التابع لها المستعلم، والتي هي مكونة من عدد 8 شركات، على المستعلم اختيار منها ما يكون تابع لها، وهم شركة جنوب الدلتا، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وكذلك شركة شمال الدلتا الخاصة بتوزيع الكهرباء، وأيضاً شركة البحيرة، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، ومصر الوسطى للكهرباء، وشركة مصر العليا لتوزيع خدمات الكهرباء.

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