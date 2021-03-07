السفير أشرف سويلم يبحث تذليل العقبات أمام مشروعات مصر فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أشرف سويلم، سفير مصر فى كمبالا، اللواء جيمس موجيرا، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش الأوغندى، إذ تطرق الاجتماع إلى المشروعات المصرية المنفذة فى أوغندا فى مجالات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والصحة، وسبل تذليل العقبات التى تعترضها.





من جانبه، أثنى المسئول الأوغندى على كفاءة الشركات المصرية العاملة فى أوغندا ومساهمتها فى دفع الاقتصاد الأوغندى، بإضفاء ميزة تنافسية لعدد من المنتجات المحلية ذات العائد الاقتصادى والاجتماعى المرتفع، متطلعاً إلى توسيع الاستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات التى تقع فى نطاق الاهتمام الأوغندى وفقا لتوجيهات الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى. كما تطرق اللقاء أيضا إلى الزيارة التى من المقرر أن يجريها اللواء موجيرا إلى مصر خلال شهر مارس الجارى، والتى يعتزم خلالها مقابلة عدد من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال المصريين، لمناقشة تطورات الموقف الحالى للمشروعات المصرية فضلاً عن تبادل الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية.

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