إنفوجراف.. ضوابط ارتداء الزى المدرسى

جدة - نرمين السيد - تعمل وزارة التربية والتعليم على التقليل من السلوكيات السلبية التى بدأت تتنامى فى العقود الأخيرة حتى أصبحت تشكل ظاهرة، لذا نشرت الوزارة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث التربوية، والتنمية بتجهيز لائحة الانضباط المدرسى والتى تشمل مجموعة المخالفات السلوكية التى تصدرعن بعض التلاميذ والمتعلمين.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز ضوابط ارتداء الزى المدرسى على النحو التالى: وتعمل وزارة التربية والتعليم على وضع كل ما يلزم من لوائح من شأنها ضبط العملية التعليمية على النحو الأمثل.

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