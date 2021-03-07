البيئة تبحث مع سلاسل المحال الكبرى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول "الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، بحضور الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، وبمشاركة ممثلى سلاسل المحال الكبرى الهايبر ماركت المستهلكين للأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى مصنعى وموردى البدائل صديقة البيئة، والمنظمات الأهلية غير الحكومية والمعنية بهذا الموضوع.





واستعرض الدكتور على أبو سنة خلال الورشة، كافة الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك، من خلال اللجنة الوطنية التى توافقت على خارطة طريق مبدئية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأيضا المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات، والتى تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. كما تم خلال الورشة عرض عدد من قصص النجاح فى هذا الشأن، منها تجربة الزمالك، والجهود التى قام بها فريق عمل very nile، وبدعم من وزارة البيئة بإقناع 150 محلا بمنطقة الزمالك، للتوقف عن استخدام البلاستيك واستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة. كما تناولت الورشة شرح نقاط الضعف والقوى والدروس المستفادة من تجربة الحد من البلاستيك بمدينة الغردقة.

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