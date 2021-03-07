التعليم: 586 ألف و837 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي يحضرون اختبار مادتي...

حضر 586 ألف و837 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألف و581 طالب/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 ألف و256 طالب/طالبة، على مستوى الجمهورية.

وتمكن 373 ألف و984 طالب/طالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 ألف و187 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالي الشعبة الأدبية.

كما أدى 27 ألف و16 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.7%.

جدير بالذكر أن غدًا الأثنين الموافق 8 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "التاريخ" و"الكيمياء" على فترتين.