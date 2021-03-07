مصر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار الوطني

أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، تلقيها دعوات من جمهورية مصر العربية لاستكمال الحوار الفلسطيني في القاهرة الأسبوع المقبل.

وقال القيادي في حركة المبادرة الوطنية عائد ياغي في مقابلة لقناة الغد، إنهم تلقوا دعوة من الأشقاء في مصر لاستكمال الحوار الوطني يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الفصائل ستتوجه إلى القاهرة يوم الخامس عشر.

وأضاف أن الحوار سيبحث الاتفاق على برنامج سياسي فلسطيني، وعقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن لدمج باقي الفصائل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي الثامن من فبراير/ شباط 2021، عقدت الفصائل الفلسطينية أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، واتفقت الفصائل في حينها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لأول مرة منذ 15 عاما.