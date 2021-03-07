استعرض موقع دوت الخليج الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: نشرت الإعلامية مي حلمى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها مع الكابتن رضا عبد العال. وأعلنت مى حلمى أن الكابتن رضا عبد العال سيخضع لعملية فى القلب بعد ساعة، وعلقت قائلة:”سلامتك يا اطيب حد في الدنيا سلامة قلبك يا كابتن رضا ادعوا لكابتن رضا عبدالعال ارجوكم هيعمل عملية كبيرة في القلب كمان ساعة”. نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر حمو بيكا فى الصورة مرتديًا بالطو أسود، وأعلن عن موعد صدور أغنيته الجديدة وكتب:"إنتظروا قريبا مهرجا النسور عالدبابات" نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، و ظهرت بإطلالة طفولية وناعمة، وهو ما عبر عنه متابعيها في التعليقات. وظهرت مريم أوزرلي خلال جلسة التصوير وهي مرتدية مايوه أسود. نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: "صباح الخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية وحمو بيكا يعلن موعد صدور أغنيته الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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