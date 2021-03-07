إبراهيم فايق من داخل مصانع أبيس يروي قصة نجاح برنامج الغارمين بمصر الخير

قال الإعلامي ابراهيم فايق خلال زيارته لمصانع أبيس للسجاد اليدوي، إن مبادرة مؤسسة مصر الخير لفك كرب الغارمات حققت إنجازا حقيقيا للغارمات وأسر قرية ابيس ليكون لديهم حرفة مهارية تسمى "صناعة النول" لإنتاج أفخم أنواع السجاد.

وأوضح إبراهيم فايق أن حملة "خلاويص.. لسه" تختصر في كلمتين والبعض قد يتخيل أنها مثل اللعبة بسيطة، مضيفا أنه رغم بساطة الكلمتين الا أن قيمتهما كبيرة وتهدف للإفراج عن ٢٠٠٠ غارمة قبل عيد الأم.

وأشار فايق إلي أن الهدف من الحملة هو الإفراج عن الأمهات الذين أصبحوا غارمات بسبب تعثرهم في سداد الدين وهو ما يختلف من غارمة لأخرى وهذا الأمر ليس سهلًا على الإطلاق.

وأشار فايق إلى أن ما يراه اليوم في مصنع أبيس هو أمر إعجازي ومصر الخير تبذل مجهودا كبيرا لتحويل أسر القرى لكي تصبح أسرا منتجة ولها دور فعال في مجتمعنا.

وأضاف فايق أن المصنع يعمل فيه جميع الأعمار ويضم أيضا أسرا كاملة، مشيرا إلى أن الكبار يعملون من أجل الإنتاج والصغار من أجل الحصول على حرفة فيها مهارة تنفعهم في وقت إجازتهم.

ودعا "فايق" الجميع للمشاركة في حملة "خلاويص" مع مؤسسة مصر الخير من أجل دعم الغارمين والغارمات للحصول على حياة كريمة للمجتمع.