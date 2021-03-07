انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور الجديدة 2021 | عروض الأم المصرية على كافة السلع الغذائية وأدوات الطبخ بخصومات 54% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقدم عروض كارفور الجديدة 2021، تخفيضات مميزة تصل إلي 54% لجميع الأمهات المصرية، حيث جاء ذلك إحتفالاً بمناسبة عيد الأم 21 مارس الجاري، وعلى ذلك تحتوي عروض كارفور المميزة على جميع إحتياجات ( الست المصرية)، من أدوات الطبخ، وكافة السلع والمنتجات الغذائية، لحوم، ألبان، زيوت، منظفات، كما تحتوي كذلك على العديد من الأجهزة الكهربائية، من شاشات- غسلات، بوتاجاز، وأيضاً الأجهزة الذكية من الموبايلات- لابتوب- آي باد، وغيره من العديد من الأجهزة التي تعد أساسية لكافة البيوت المصرية.

عروض كارفور الجديدة 2021- عروض الأم المصرية

نقدم لكم من خلال موقعكم مصر فايف دائمًا، أحدث العروض المقدمة من سلسلة متاجر كارفور، نظراً لإهتمام شرائح كبيرة من الشارع المصري بمتابعة العروض المقدمة من كارفور، وحرصاً منا على موافاتكم بكل ماهو جديد، وعلى ذلك يجدر التبيه على ضرورة إتباع إجراءات السلامة وعدم التزاحم، وذلك في ضوء الحالة الوبائية التي تمر بها مصر وكافة العالم، كما يمكنكم الطلب والاستفسار من خلال الموقع الرسمي لهايبر كارفور، ليصلك طلبك إلي باب المنزل.

كما تجدر الاشارة إلي استمرار العروض طوال شهر مارس الجاري، كما يمكنكم متابعة عروض كارتونة رمضان أول بأول من خلالنا، والآن هيا بنا نتصفح مجلة عروض كارفور لشهر مارس 2021:

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