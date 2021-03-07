رئيس جامعة بنى سويف يتابع سير الامتحانات بكلية السياحة والفنادق

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، سير الإمتحانات بكلية السياحة والفنادق وذلك للاطمئنان على أجواء انعقاد الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بها.





وأكد رئيس الجامعة على ضرورة توافر كافة الاستعدادات والرعاية الطبية، فضلًا عن الاهتمام بالتأمين الكامل للجان لضمان سير عملية الامتحانات فى جو يسوده الهدوء والنظام، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل أى عقبات قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات. وشدد الدكتور منصور حسن خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية، من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات، بالإضافة إلى تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، موجهًا بضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

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