محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعى لمستحقيها بمركز نجع حمادى

جدة - نرمين السيد - سلّم محافظ قنا، أشرف الداودى، اليوم الأحد، 432 عقد وحدة إسكان اجتماعى لمستحقيها بعمارات "هِو 1"، بمركز نجع حمادى بشمالى المحافظة، بحضور محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.





وأكد المحافظ، خلال التسليم، حرص القيادة السياسية الشديد على توفير إسكان اجتماعى راقٍ ومتميز للمواطنين من محدودى الدخل بكافة الأقاليم المصرية وعلى رأسها محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأوصى المواطنين بضرورة الحفاظ على الوحدات السكنية، موضحا أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة تبلغ 90 مترا مربعا، وتتكون من 3 غرف، وصالة ومطبخ وحمام، مشطبة بأحدث التشطيبات بشكل متكامل. من جانبها، قالت مدير مديرية الإسكان بقنا، المهندسة ابتسام صموئيل، إن عملية التسليم جرت بشكل ميسر دون أى تكدس من مستحقى الاستلام، عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أن جميع الوحدات السكنية المسلمة للمواطنين كاملة التشطيب، مشيدة بجهود المحافظ أشرف الداودى لإزالة كافة المعوقات خلال الأشهر الماضية، لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل سريع دون تأخير.

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