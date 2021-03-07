الرى: إزالة 15 حالة تعد على نهر النيل فى دمياط وقنا وأسوان

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعد على مجرى نهر النيل، ليصبح بذلك إجمالى التعديات التى تمت إزالتها على النهر منذ بدء الحملة 57.725 حالة تعد.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، استمرار العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى إزالة مختلف التعديات على المجارى المائية والنهر كأولوية أولى للحفاظ عليه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجارى المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وشددت على أنها ماضية فى جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة فى "عداد النيل".