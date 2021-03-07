98.39 % نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية فى امتحان الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - أدى مليون و613 ألف و613 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادى، اليوم الأحد، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.





وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 98.39%، من إجمالى مليون و640 ألف و63 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية. ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أى شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان. وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين فى يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة "اختيار من متعدد" موزعة على المواد الأساسية التى تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون فى نهاية العام.

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