وزيرة البيئة : بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بدء الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "جايكا"، مشيرة إلى جهود الوزارة والإجراءات التي تتخذها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.



جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة حول " الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام"، بحضور الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات وبمشاركة ممثلي سلاسل المحال الكبرى "هايبر ماركت" المستهلكين للأكياس البلاستيكية والمصنعين وموردين البدائل صديقة البيئة والمنظمات الأهلية الغير حكومية والمعنية بهذا الموضوع.



وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة تحرص على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأيضا دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الورشة هو عرض قصص النجاح والدروس المستفادة لتجارب حقيقية تم تنفيذها في مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك ربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.



من جانبه، استعرض الدكتور علي أبو سنة، خلال الورشة، كافة الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، وأيضا المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما تم خلال الورشة عرض عدد من قصص النجاح في هذا الشأن، منها تجربة الزمالك والجهود التي قام بها فريق عمل "very nile" وبدعم من وزارة البيئة، بإقناع 150 محلا بمنطقة الزمالك بالتوقف عن استخدام البلاستيك واستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة، كما تناولت الورشة شرح نقاط الضعف والقوى والدروس المستفادة من تجربة الحد من البلاستيك بمدينة الغردقة.