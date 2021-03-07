صور..  استكمال تبطين وتأهيل 12 ترعة فى 5 مراكز بكفر الشيخ 

جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.





وأكد المحافظ فى بيانه، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى ، والبدء فى ترعة بمركز كفر الشيخ.





وأوضح أنه تلقى تقريراً من المهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، بأنه جارٍ العمل فى تبطين ترعة عليوه، وترعة الجبل، وترعة البجاجير، بمركز سيدى سالم، وترعة زوبع، وترعة راغب بمركز الحامول، وترعة المربط، وترعة الحلافى بمركز الرياض، وترعة المحيط، وترعة مارس الجمال وقرية زهران، والباشير، وكفر المرابعين وترعة المفروزة بمركز كفر الشيخ، وترعة الكون الحجنة بمركز بيلا.

وذكر أنه جارٍ الاستعدادات للبدء فى أعمال تبطين ترعة الشاكرية الأسبوع المقبل، مشيداً بالمسؤولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.

وأضاف: سيتم تبطين وتأهيل 1000 كيلو من الترع، مؤكداً أن هناك ترع تم الانتهاء منها، ومنها المربط بسيدى غازى، والسنطة، وترعة الحلافى، وجانبية الزاوية اليسرى، وجانبية الزاوية اليمنى، والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدى سالم وسعيد يوسف بمطوبس.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالى، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

