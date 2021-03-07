النشرة المرورية: زحام بنفق العجوزة وكوبرى الفردوس وسيولة بمحور النصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، فى منطقة الكورنيش عند منطقة "سبورتنج" حتى منطقة سيدى جاير، وكذلك أحجام متفرقة فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وأضاف صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع المشاية، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وتابع صابر أن محافظة أسيوط تشهد بعض الأحجام فى شارع يسرى راغب للمتجه إلى محور 23 يوليو، مشيرا إلى أن باقى الطرق والمحاور بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى فى كل الاتجاهات، ناصحا بعدم اتخاذ طرق بديلة له.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بشارع الجامعة للقادم من مناطق الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان أو شارع مراد، وبعض الأحجام عند نفق العجوزة للقادم من شارع مجلس الدولة ومتجه لمناطق إمبابة والكيت كات، ويفضل سلوك شارع السودان.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى الفردوس فى الاتجاه القادم من نفق الأزهر ومتجه لمناطق صلاح سالم وأرض المعارض، نتيجة الأعمال، ويفضل استخدام محور النصر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود بعض الأحجام بكوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.